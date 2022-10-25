【示範單位】瓏碧1房現樓示位曝光 採型格時尚作主題 眺望啟德及維港海景

示範單位

由碧桂園香港發展的九龍城瓏碧，今日開放25樓全層及12樓3個連家具現樓示範單位予傳媒參觀。是次介紹單位為瓏碧12樓C室，屬1房間隔，實用面積281平方呎。

單位以「型格時尚」為主題，樓層與樓層之間的高度為 3.45 米，單位景觀開揚，向東南望九龍寨城公園，眺望啟德發展區及維多利亞港海景，充分體現都市慢活悠閒。橫向型客廳長約5 米，設計師於客廳打造成30平方呎的空中書房，為單位增添靜謐氣質。