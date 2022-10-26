將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【2分鐘睇樓團】直擊近1億跑馬地半山3套房豪宅 Sarika︰巨廳+開放式廚房最啱我宴客

位於跑馬地藍塘道的The Hampton，全盤只有11個大單位，項目設計由名設計師梁志天一手包辦，今集《2分鐘睇樓團》帶大家看看其中一個3套房放盤，叫價$9,600萬。地產站更請來星級女嘉賓Sarika陪同睇樓，究竟這單位有什麼吸引之處？令Sarika大讚是理想中的Dream House！

2分鐘睇樓團
今日 12:00
詳情
×

【2分鐘睇樓團】直擊近1億跑馬地半山3套房豪宅 Sarika︰巨廳+開放式廚房最啱我宴客

位於跑馬地藍塘道的The Hampton，全盤只有11個大單位，項目設計由名設計師梁志天一手包辦，今集《2分鐘睇樓團》帶大家看看其中一個3套房放盤，叫價$9,600萬。地產站更請來星級女嘉賓Sarika陪同睇樓，究竟這單位有什麼吸引之處？令Sarika大讚是理想中的Dream House！

播放中
5:09
【2分鐘睇樓團】直擊近1億跑馬地半山3套房豪宅 Sarika︰巨廳+開放式廚房最啱我宴客
2分鐘睇樓團
今日 12:00
【2分鐘睇樓團】直擊近1億跑馬地半山3套房豪宅 Sarika︰巨廳+開放式廚房最啱我宴客
2:24
【2分鐘睇樓團】想與鄭中基、王冬勝等名人為鄰？業主包辦室內設計 南區豪宅盛惠7,280萬元
2分鐘睇樓團
12:00 2022/10/19
【2分鐘睇樓團】想與鄭中基、王冬勝等名人為鄰？業主包辦室內設計 南區豪宅盛惠7,280萬元
2:43
【2分鐘睇樓團】山頂道近2億超級豪宅 180度望維港兩岸 齋主人房已夠3至4人居住！
2分鐘睇樓團
12:00 2022/10/12
【2分鐘睇樓團】山頂道近2億超級豪宅 180度望維港兩岸 齋主人房已夠3至4人居住！
2:12
【2分鐘睇樓團】粉嶺2房公屋叫價$330萬 客廳吧枱最啱一邊嘆咖啡 一邊欣賞夕陽
2分鐘睇樓團
12:00 2022/10/05
【2分鐘睇樓團】粉嶺2房公屋叫價$330萬 客廳吧枱最啱一邊嘆咖啡 一邊欣賞夕陽
2:02
【2分鐘睇樓團】配套+靚景兼備 君頤峰維港景3房套叫價2980萬 投資自用俱佳
2分鐘睇樓團
12:00 2022/09/28
【2分鐘睇樓團】配套+靚景兼備 君頤峰維港景3房套叫價2980萬 投資自用俱佳
3:28
【2分鐘睇樓團】星街小區2房叫價$2,650萬 《全民造星III》Sobi︰住喺到日日感受異國風情！
2分鐘睇樓團
12:00 2022/09/21
【2分鐘睇樓團】星街小區2房叫價$2,650萬 《全民造星III》Sobi︰住喺到日日感受異國風情！
3:01
【2分鐘睇樓團】樓價回調 曉薈頂層連天台特色戶蝕近9%放售 叫價1650萬元
2分鐘睇樓團
12:00 2022/09/14
【2分鐘睇樓團】樓價回調 曉薈頂層連天台特色戶蝕近9%放售 叫價1650萬元
2:39
【2分鐘睇樓團】紅磡海逸豪園超級海景銀主盤 裝修新淨 開則超實用
2分鐘睇樓團
12:00 2022/09/07
【2分鐘睇樓團】紅磡海逸豪園超級海景銀主盤 裝修新淨 開則超實用
2:13
【2分鐘睇樓團】上葵涌上車盤供應充足 寶星中心2房首期唔駛50萬
2分鐘睇樓團
12:00 2022/08/31
【2分鐘睇樓團】上葵涌上車盤供應充足 寶星中心2房首期唔駛50萬
3:12
【2分鐘睇樓團】美聯靚女代理帶睇白石角逸瓏灣 原來設計似聚寶盆？
2分鐘睇樓團
12:00 2022/08/24
【2分鐘睇樓團】美聯靚女代理帶睇白石角逸瓏灣 原來設計似聚寶盆？
2:11
【2分鐘睇樓團】堅尼地城上車盤多+配套完善 海傍大廈2房首期只需56萬
2分鐘睇樓團
12:00 2022/08/17
【2分鐘睇樓團】堅尼地城上車盤多+配套完善 海傍大廈2房首期只需56萬
2:08
【2分鐘睇樓團】全港最大型洋房屋苑錦綉花園 多車位加特大主人房 呎價萬五有找
2分鐘睇樓團
12:00 2022/08/10
【2分鐘睇樓團】全港最大型洋房屋苑錦綉花園 多車位加特大主人房 呎價萬五有找
3:55
【2分鐘睇樓團】「中原Edan」帶睇樓 港島無敵維港景3房套 $3300萬有找
2分鐘睇樓團
12:00 2022/08/03
【2分鐘睇樓團】「中原Edan」帶睇樓 港島無敵維港景3房套 $3300萬有找
1:53
【2分鐘睇樓團】放租4日閃電租出！THE HENLEY 2房租盤有咩咁吸引？
2分鐘睇樓團
12:00 2022/07/27
【2分鐘睇樓團】放租4日閃電租出！THE HENLEY 2房租盤有咩咁吸引？
4:42
【2分鐘睇樓團】古洞3300呎大宅+3400呎花園 景觀優美 7000萬有找
2分鐘睇樓團
12:00 2022/07/20
【2分鐘睇樓團】古洞3300呎大宅+3400呎花園 景觀優美 7000萬有找
1:45
【2分鐘睇樓團】備有500萬歐陸宮廷風裝修 天鑄低層4房雙套前示位叫價5580萬
2分鐘睇樓團
12:00 2022/07/13
【2分鐘睇樓團】備有500萬歐陸宮廷風裝修 天鑄低層4房雙套前示位叫價5580萬
1:41
【2分鐘睇樓團】市區特色戶放盤罕有 麗港城2房連天台戶叫價850萬 望屋苑景+少海景
2分鐘睇樓團
12:00 2022/07/06
【2分鐘睇樓團】市區特色戶放盤罕有 麗港城2房連天台戶叫價850萬 望屋苑景+少海景
1:49
【2分鐘睇樓團】北角和富道單幢盤多易上車 豐昌大廈2房唔駛60萬元首期入市
2分鐘睇樓團
12:00 2022/06/29
【2分鐘睇樓團】北角和富道單幢盤多易上車 豐昌大廈2房唔駛60萬元首期入市
2:17
【2分鐘睇樓團】長沙灣再有新盤入伙 睿峰行去港鐵站只需2分鐘
2分鐘睇樓團
12:00 2022/06/22
【2分鐘睇樓團】長沙灣再有新盤入伙 睿峰行去港鐵站只需2分鐘
3:34
【2分鐘睇樓團】深水埗地膽「兩餸飯Ali」帶睇曉悅特色放盤 最鐘意開放式廚房 喺到煮嘢食好寫意！
2分鐘睇樓團
12:00 2022/06/15
【2分鐘睇樓團】深水埗地膽「兩餸飯Ali」帶睇曉悅特色放盤 最鐘意開放式廚房 喺到煮嘢食好寫意！