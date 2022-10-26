位於跑馬地藍塘道的The Hampton，全盤只有11個大單位，項目設計由名設計師梁志天一手包辦，今集《2分鐘睇樓團》帶大家看看其中一個3套房放盤，叫價$9,600萬。地產站更請來星級女嘉賓Sarika陪同睇樓，究竟這單位有什麼吸引之處？令Sarika大讚是理想中的Dream House！
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位於跑馬地藍塘道的The Hampton，全盤只有11個大單位，項目設計由名設計師梁志天一手包辦，今集《2分鐘睇樓團》帶大家看看其中一個3套房放盤，叫價$9,600萬。地產站更請來星級女嘉賓Sarika陪同睇樓，究竟這單位有什麼吸引之處？令Sarika大讚是理想中的Dream House！
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【2分鐘睇樓團】直擊近1億跑馬地豪宅 「ViuTV辣妹」Sarika︰巨廳+開放式廚房最啱我宴客
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