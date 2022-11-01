【活得健康啲】曾暴飲暴食以極端方式減肥　兩孩靚媽撇甩肥腩重拾少女身段

活得健康啲

肥胖問題困擾不少女生，尤其有不少媽媽產後身形巨變，自信心大減。年輕媽媽Vanessa如今擁有纖瘦緊實身形，體重維持約117磅及19-20%體脂率，迷人小蠻腰令人難以察覺她已是兩孩之母。但Vanessa也曾有暴飲暴食習慣，體重高峰期達165磅，腰臀比例超過0.8，患中央肥胖。減肥之路上，她也試過無數次節食、吃減肥藥等極端方式。究竟Vanessa是如何找到適合自己的減肥法則？又會給產後媽媽們哪些健康瘦身建議？

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