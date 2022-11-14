大腸癌是本港第2位最常見的癌症，在2019年大腸癌導致2174人死亡，佔癌症死亡總數14.6%；整體患者5年相對存活率為58.2%，第四期的存活率更降至9.3%。不過，有醫生指即使不幸患上大腸癌，病人亦無需過份灰心，因為隨著時代進步，治療方案已進步了許多，除了以往常聽到的化療、標靶治療外，現時更有免疫治療，曾有一名身患大腸癌4期、腫瘤亦已擴散的新手媽媽，通過免疫治療取得良好效果。
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大腸癌是本港第2位最常見的癌症，在2019年大腸癌導致2174人死亡，佔癌症死亡總數14.6%；整體患者5年相對存活率為58.2%，第四期的存活率更降至9.3%。不過，有醫生指即使不幸患上大腸癌，病人亦無需過份灰心，因為隨著時代進步，治療方案已進步了許多，除了以往常聽到的化療、標靶治療外，現時更有免疫治療，曾有一名身患大腸癌4期、腫瘤亦已擴散的新手媽媽，通過免疫治療取得良好效果。
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大腸癌是本港第2位最常見的癌症，在2019年大腸癌導致2174人死亡，佔癌症死亡總數14.6%；整體患者5年相對存活率為58.2%，第四期的存活率更降至9.3%。不過，有醫生指即使不幸患上大腸癌，病人亦無需過份灰心，因為隨著時代進步，治療方案已進步了許多，除了以往常聽到的化療、標靶治療外，現時更有免疫治療，曾有一名身患大腸癌4期、腫瘤亦已擴散的新手媽媽，通過免疫治療取得良好效果。
【TOPick診症室】新手媽媽無徵兆突患大腸癌4期 醫生解構最常被忽略身體警號
大腸癌是本港第2位最常見的癌症，在2019年大腸癌導致2174人死亡，佔癌症死亡總數14.6%；整體患者5年相對存活率為58.2%，第四期的存活率更降至9.3%。不過，有醫生指即使不幸患上大腸癌，病人亦無需過份灰心，因為隨著時代進步，治療方案已進步了許多，除了以往常聽到的化療、標靶治療外，現時更有免疫治療，曾有一名身患大腸癌4期、腫瘤亦已擴散的新手媽媽，通過免疫治療取得良好效果。
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