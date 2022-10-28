【地區‧人‧情】商業設計透過步行流程設立不同記憶點 OFT INTERIORS引領市場走向「體驗式消費場景」

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隨著科技進步，時代變遷，由現金消費年代，現已轉型電子支付模式，科技為生活帶便利，同時改變大家到實體商店消費的習慣，令近年商業設計走向「體驗式消費場景」新趨勢。OFT INTERIORS由香港本地設計師鄒卓明（CM）及張敬貴（Ken）於2013年創立，曾負責多個香港及國內的商業項目，小至餐飲設計，大至戲院、商場，OFT致力實現「體驗式消費場景」的商業設計，是次由兩位設計師剖析近十年商業設計的變遷。