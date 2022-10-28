【新盤全面睇】KOKO HILLS住客會所Club KOKO佔地逾7.2萬平方呎 設5大主題

新盤全面睇

會德豐旗下的東九龍KOKO HILLS、KOKO RESERVE，早前開放住客會所Club KOKO予外界參觀。住客會所Club KOKO由國際殿堂級室內設計公司DAVID COLLINS STUDIO精心打造，設逾7.2萬平方呎大型會所及園林，內設會所餐廳、50米戶外園林泳池、兒童玩樂天地等多項設施，照顧住客不同需求。