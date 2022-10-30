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【TOPick柴犬追星】葛綽瑤首拍劇即與姜濤談情　Yoyo不怕姜糖不滿：BB級感情線

ViuTV原創劇《季前賽》正在熱播，憑《全民造星IV》彈起的葛綽瑤（Yoyo）比女團COLLAR成員更早有劇拍，劇內的Yoyo更與MIRROR人氣王姜濤有感情線。

全文：https://topick.hket.com/article/3380781/

姜濤 葛綽瑤
TOPick柴犬追星
今日 22:00
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【TOPick柴犬追星】葛綽瑤首拍劇即與姜濤談情　Yoyo不怕姜糖不滿：BB級感情線

ViuTV原創劇《季前賽》正在熱播，憑《全民造星IV》彈起的葛綽瑤（Yoyo）比女團COLLAR成員更早有劇拍，劇內的Yoyo更與MIRROR人氣王姜濤有感情線。

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