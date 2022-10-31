身穿旗袍校服、紮孖辮的女學生，必定來自傳統女校，當中香港4間真光中學便以藍色旗袍校服聞名。 創校於1872年真光，今年適逢150周年校慶，4間真光攜手舉辦一連串活動，當中九龍真光中學（下稱九真）更邀請了歌手張敬軒到學校獻唱，學生讚揚李伊瑩校長開明，帶領九真糅合傳統與現代教學。
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身穿旗袍校服、紮孖辮的女學生，必定來自傳統女校，當中香港4間真光中學便以藍色旗袍校服聞名。 創校於1872年真光，今年適逢150周年校慶，4間真光攜手舉辦一連串活動，當中九龍真光中學（下稱九真）更邀請了歌手張敬軒到學校獻唱，學生讚揚李伊瑩校長開明，帶領九真糅合傳統與現代教學。
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身穿旗袍校服、紮孖辮的女學生，必定來自傳統女校，當中香港4間真光中學便以藍色旗袍校服聞名。 創校於1872年真光，今年適逢150周年校慶，4間真光攜手舉辦一連串活動，當中九龍真光中學（下稱九真）更邀請了歌手張敬軒到學校獻唱，學生讚揚李伊瑩校長開明，帶領九真糅合傳統與現代教學。
【童學園】傳統女校糅合現代教學 九龍真光中學校長︰發掘學生獨特性
身穿旗袍校服、紮孖辮的女學生，必定來自傳統女校，當中香港4間真光中學便以藍色旗袍校服聞名。 創校於1872年真光，今年適逢150周年校慶，4間真光攜手舉辦一連串活動，當中九龍真光中學（下稱九真）更邀請了歌手張敬軒到學校獻唱，學生讚揚李伊瑩校長開明，帶領九真糅合傳統與現代教學。
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