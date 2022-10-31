【地產站Weekly Talk】未來10年核心商業區北移？ 萊坊王兆麒：經濟發展將聚焦北都、明日大嶼

地產站Weekly Talk

施政報告指，未來10年，政府將預留約1.11億平方呎總樓面作經濟用途，究竟這對現時整體工商舖市場格局有何影響？而當局亦有意把金鐘道政府合署近四成辦公室樓面面積，遷往北部都會區，這是否意味未來核心商業區將北移？那傳統的核心商業區是否將地位不保？今集請到萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒與我們分享他的看法。

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