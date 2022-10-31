將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【地產站Weekly Talk】未來10年核心商業區北移？ 萊坊王兆麒：經濟發展將聚焦北都、明日大嶼

施政報告指，未來10年，政府將預留約1.11億平方呎總樓面作經濟用途，究竟這對現時整體工商舖市場格局有何影響？而當局亦有意把金鐘道政府合署近四成辦公室樓面面積，遷往北部都會區，這是否意味未來核心商業區將北移？那傳統的核心商業區是否將地位不保？今集請到萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒與我們分享他的看法。

想了解更多，及掌握樓市脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

地產站Weekly Talk
今日 03:00
詳情
×

【地產站Weekly Talk】未來10年核心商業區北移？ 萊坊王兆麒：經濟發展將聚焦北都、明日大嶼

施政報告指，未來10年，政府將預留約1.11億平方呎總樓面作經濟用途，究竟這對現時整體工商舖市場格局有何影響？而當局亦有意把金鐘道政府合署近四成辦公室樓面面積，遷往北部都會區，這是否意味未來核心商業區將北移？那傳統的核心商業區是否將地位不保？今集請到萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒與我們分享他的看法。

想了解更多，及掌握樓市脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

播放中
4:47
【地產站Weekly Talk】未來10年核心商業區北移？ 萊坊王兆麒：經濟發展將聚焦北都、明日大嶼
地產站Weekly Talk
今日 03:00
【地產站Weekly Talk】未來10年核心商業區北移？ 萊坊王兆麒：經濟發展將聚焦北都、明日大嶼
5:17
【地產站Weekly Talk】施政報告土地房策出台 地政總署前署長劉勵超：透明度十足
地產站Weekly Talk
06:00 2022/10/24
【地產站Weekly Talk】施政報告土地房策出台 地政總署前署長劉勵超：透明度十足
5:43
【地產站Weekly Talk】《施政報告》土地供應政策焦點預測 最終「減辣」有望？
地產站Weekly Talk
03:00 2022/10/17
【地產站Weekly Talk】《施政報告》土地供應政策焦點預測 最終「減辣」有望？
5:33
【地產站Weekly Talk】今季3幅百億地王排隊推 測量師陳超國憂存流標風險？
地產站Weekly Talk
06:00 2022/10/10
【地產站Weekly Talk】今季3幅百億地王排隊推 測量師陳超國憂存流標風險？
4:53
【地產站Weekly Talk】市建局土瓜灣再有住宅地推出 為何有海景但發展商態度仍審慎?
地產站Weekly Talk
03:00 2022/10/03
【地產站Weekly Talk】市建局土瓜灣再有住宅地推出 為何有海景但發展商態度仍審慎?
4:47
【地產站Weekly Talk】息口長升長有 王震宇：未來1年樓價最多下插逾1成
地產站Weekly Talk
07:00 2022/09/26
【地產站Weekly Talk】息口長升長有 王震宇：未來1年樓價最多下插逾1成
5:02
【地產站Weekly Talk】規劃師李建華：北都配套需「追落後」 如何平衡粉嶺高球場建屋爭議？
地產站Weekly Talk
03:00 2022/09/19
【地產站Weekly Talk】規劃師李建華：北都配套需「追落後」 如何平衡粉嶺高球場建屋爭議？
3:59
【地產站Weekly Talk】沙田顯和里住宅地周五截標 周邊配套完善外仲有咩「扣分位」？
地產站Weekly Talk
10:00 2022/09/12
【地產站Weekly Talk】沙田顯和里住宅地周五截標 周邊配套完善外仲有咩「扣分位」？
4:42
【地產站Weekly Talk】樓市轉勢無望？ 中原施永青料全年樓價跌逾1成
地產站Weekly Talk
03:00 2022/09/05
【地產站Weekly Talk】樓市轉勢無望？ 中原施永青料全年樓價跌逾1成
4:53
【地產站Weekly Talk】「3+4」方案對商廈市道刺激作用有多大？ 世邦魏理仕料甲廈空置率年底逼近15%
地產站Weekly Talk
03:00 2022/08/29
【地產站Weekly Talk】「3+4」方案對商廈市道刺激作用有多大？ 世邦魏理仕料甲廈空置率年底逼近15%
5:01
【地產站Weekly Talk】觀塘安達臣道石礦場商業地首推 地皮存流標風險？
地產站Weekly Talk
03:00 2022/08/22
【地產站Weekly Talk】觀塘安達臣道石礦場商業地首推 地皮存流標風險？
4:09
【地產站Weekly Talk】麒豐資本︰加息非大問題 留意優質豪宅
地產站Weekly Talk
03:00 2022/08/15
【地產站Weekly Talk】麒豐資本︰加息非大問題 留意優質豪宅
6:02
【地產站Weekly Talk】 V Group創辦人陳韻雲﹕檢疫措施嚴謹 香港國際金融中心地位受挑戰
地產站Weekly Talk
03:00 2022/08/08
【地產站Weekly Talk】 V Group創辦人陳韻雲﹕檢疫措施嚴謹 香港國際金融中心地位受挑戰
4:12
【地產站Weekly Talk】加息將觸發樓市危機？ 戴德梁行陶汝鴻分析下半年樓市走勢
地產站Weekly Talk
03:00 2022/08/01
【地產站Weekly Talk】加息將觸發樓市危機？ 戴德梁行陶汝鴻分析下半年樓市走勢
4:00
【地產站Weekly Talk】美國加息在即 耀才葉茂林︰加息令中小型住宅價跌1成
地產站Weekly Talk
03:00 2022/07/25
【地產站Weekly Talk】美國加息在即 耀才葉茂林︰加息令中小型住宅價跌1成
3:58
【地產站Weekly Talk】華懋蔡宏興談全面推動ESG 分享集團推盤、投地部署
地產站Weekly Talk
10:00 2022/07/18
【地產站Weekly Talk】華懋蔡宏興談全面推動ESG 分享集團推盤、投地部署
4:29
【地產站Weekly Talk】北部都會區策略助拓展大灣區機遇 規劃署前署長凌嘉勤：創科產業經濟融合
地產站Weekly Talk
10:00 2022/07/11
【地產站Weekly Talk】北部都會區策略助拓展大灣區機遇 規劃署前署長凌嘉勤：創科產業經濟融合
2:15
【地產站Weekly Talk】港人上車難 梁志堅：須從土地改劃及精簡部門等入手解決問題
地產站Weekly Talk
05:00 2022/07/04
【地產站Weekly Talk】港人上車難 梁志堅：須從土地改劃及精簡部門等入手解決問題
2:44
【地產站Weekly Talk】麗港城揀樓攻略：背山面海配套齊 究竟邊期最方便？景觀最佳？
地產站Weekly Talk
10:00 2022/06/27
【地產站Weekly Talk】麗港城揀樓攻略：背山面海配套齊 究竟邊期最方便？景觀最佳？
7:01
【地產站Weekly Talk】政府立法禁追租 專業律師拆解灰色地帶免租客業主誤墮法網
地產站Weekly Talk
10:00 2022/06/20
【地產站Weekly Talk】政府立法禁追租 專業律師拆解灰色地帶免租客業主誤墮法網