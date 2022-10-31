【開市追揸沽】美股議息前買賣策略 港股跌穿萬五見底未

開市追揸沽

美國聯儲局議息結果周三出爐，11月加息0.75厘暫無懸念，高盛料儲局其後減慢加息，12月加5厘，2023年2月及3月各加0.25厘，美股道指周五飆逾800點，月內已累升4000點，議息前怎部署？港股周五失守萬五點，收報14863點，創13年新低，恒指夜期升129點，初步收復萬五，港股一跌再跌仍未收復10天綫，到底何時見底？獨立股評人譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》為你評市論股。