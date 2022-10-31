將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【開市追揸沽】美股議息前買賣策略 港股跌穿萬五見底未

美國聯儲局議息結果周三出爐，11月加息0.75厘暫無懸念，高盛料儲局其後減慢加息，12月加5厘，2023年2月及3月各加0.25厘，美股道指周五飆逾800點，月內已累升4000點，議息前怎部署？港股周五失守萬五點，收報14863點，創13年新低，恒指夜期升129點，初步收復萬五，港股一跌再跌仍未收復10天綫，到底何時見底？獨立股評人譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》為你評市論股。

開市追揸沽
直播
今日 08:40
詳情
×

【開市追揸沽】美股議息前買賣策略 港股跌穿萬五見底未

美國聯儲局議息結果周三出爐，11月加息0.75厘暫無懸念，高盛料儲局其後減慢加息，12月加5厘，2023年2月及3月各加0.25厘，美股道指周五飆逾800點，月內已累升4000點，議息前怎部署？港股周五失守萬五點，收報14863點，創13年新低，恒指夜期升129點，初步收復萬五，港股一跌再跌仍未收復10天綫，到底何時見底？獨立股評人譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》為你評市論股。

播放中
【開市追揸沽】美股議息前買賣策略 港股跌穿萬五見底未
開市追揸沽
今日 08:40
【開市追揸沽】美股議息前買賣策略 港股跌穿萬五見底未
69:47
【開市追揸沽】二十大新班子出爐對港股影響？ 拆解滙控業績部署
開市追揸沽
08:40 2022/10/24
【開市追揸沽】二十大新班子出爐對港股影響？ 拆解滙控業績部署
66:21
【開市追揸沽】樓市減辣有冇望 海油、鋰股齊發盈喜可跟進？
開市追揸沽
08:40 2022/10/17
【開市追揸沽】樓市減辣有冇望 海油、鋰股齊發盈喜可跟進？
55:36
【開市追揸沽】北水回歸港股點炒？ 俄烏局勢再升溫怎拆解
開市追揸沽
08:40 2022/10/10
【開市追揸沽】北水回歸港股點炒？ 俄烏局勢再升溫怎拆解
71:50
【開市追揸沽】第四季投資策略部署 濠賭股有新轉機？
開市追揸沽
08:40 2022/10/03
【開市追揸沽】第四季投資策略部署 濠賭股有新轉機？
70:37
【開市追揸沽】入境0+3 VS港銀加P 港股穿底點收科？
開市追揸沽
08:40 2022/09/26
【開市追揸沽】入境0+3 VS港銀加P 港股穿底點收科？
59:45
【開市追揸沽】聚焦美股議息結果 濠賭股爭賭牌走勢點睇？
開市追揸沽
08:40 2022/09/19
【開市追揸沽】聚焦美股議息結果 濠賭股爭賭牌走勢點睇？
59:00
【開市追揸沽】恒指下一站多少 美國CPI出爐怎部署？
開市追揸沽
08:40 2022/09/13
【開市追揸沽】恒指下一站多少 美國CPI出爐怎部署？
73:00
【開市追揸沽】比亞迪股神沽貨VS銷售亮麗 能源危機、大市點睇
開市追揸沽
08:40 2022/09/05
【開市追揸沽】比亞迪股神沽貨VS銷售亮麗 能源危機、大市點睇
70:40
【開市追揸沽】大幅加息vs 中美達協議 東升西降再出現？
開市追揸沽
09:38 2022/08/29
【開市追揸沽】大幅加息vs 中美達協議 東升西降再出現？
60:46
【開市追揸沽】憧憬內地減息？ 藍籌新貴有冇得炒
開市追揸沽
08:40 2022/08/22
【開市追揸沽】憧憬內地減息？ 藍籌新貴有冇得炒
71:10
【開市追揸沽】港股能否守兩萬 油股從美退市怎解讀？
開市追揸沽
08:40 2022/08/15
【開市追揸沽】港股能否守兩萬 油股從美退市怎解讀？
63:42
【開市追揸沽】美國CPI周三出爐大市點走 芯片股捲土重來？
開市追揸沽
08:40 2022/08/08
【開市追揸沽】美國CPI周三出爐大市點走 芯片股捲土重來？
75:35
【開市追揸沽】步入8月業績期 滙豐、科技股績前策略一覽
開市追揸沽
08:40 2022/08/01
【開市追揸沽】步入8月業績期 滙豐、科技股績前策略一覽
68:37
【開市追揸沽】美國加息幾多厘 本港隨時加P樓價要睇實？
開市追揸沽
08:40 2022/07/25
【開市追揸沽】美國加息幾多厘 本港隨時加P樓價要睇實？
67:53
【開市追揸沽】內地GDP遜預期 爛尾樓風波點收科？
開市追揸沽
08:40 2022/07/18
【開市追揸沽】內地GDP遜預期 爛尾樓風波點收科？
72:24
【開市追揸沽】環球聚焦美國CPI出爐 澳門全面封賭場影響多大
開市追揸沽
08:40 2022/07/11
【開市追揸沽】環球聚焦美國CPI出爐 澳門全面封賭場影響多大
68:10
【開市追揸沽】下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？
開市追揸沽
08:40 2022/07/04
【開市追揸沽】下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？
70:48
【開市追揸沽】港股下半年策略部署 恒指目標+執倉貼士
開市追揸沽
08:40 2022/06/27
【開市追揸沽】港股下半年策略部署 恒指目標+執倉貼士
72:52
【開市追揸沽】「618」後科技股躺平？ 美國經濟衰退風險多大
開市追揸沽
08:40 2022/06/20
【開市追揸沽】「618」後科技股躺平？ 美國經濟衰退風險多大