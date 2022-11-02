由帝國集團及香港小輪(00050)共同發展、坐落於屯門青山公路青山灣段8號的帝御系列，於9月底起陸續交樓。由於屋苑鄰近黃金海岸，位置便利，加上主打細戶，截至10月31日 (本周一) 已累錄約60宗租務成交。是次《地產站》便帶大家參觀一個1房 (連套房) 租盤，為帝御‧金灣的3座低層5室，實用面積290平方呎，現時叫租1.2萬元，呎租約41.4元；若租客願意預繳一年租金，則可以1.1萬元承租，呎租約37.9元。
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由帝國集團及香港小輪(00050)共同發展、坐落於屯門青山公路青山灣段8號的帝御系列，於9月底起陸續交樓。由於屋苑鄰近黃金海岸，位置便利，加上主打細戶，截至10月31日 (本周一) 已累錄約60宗租務成交。是次《地產站》便帶大家參觀一個1房 (連套房) 租盤，為帝御‧金灣的3座低層5室，實用面積290平方呎，現時叫租1.2萬元，呎租約41.4元；若租客願意預繳一年租金，則可以1.1萬元承租，呎租約37.9元。
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【2分鐘睇樓團】帝御‧金灣低層1房租盤 開揚景觀 月租1.2萬
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