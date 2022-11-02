將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【2分鐘睇樓團】帝御‧金灣低層1房租盤 開揚景觀 月租1.2萬

由帝國集團及香港小輪(00050)共同發展、坐落於屯門青山公路青山灣段8號的帝御系列，於9月底起陸續交樓。由於屋苑鄰近黃金海岸，位置便利，加上主打細戶，截至10月31日 (本周一) 已累錄約60宗租務成交。是次《地產站》便帶大家參觀一個1房 (連套房) 租盤，為帝御‧金灣的3座低層5室，實用面積290平方呎，現時叫租1.2萬元，呎租約41.4元；若租客願意預繳一年租金，則可以1.1萬元承租，呎租約37.9元。

二手市場 物業出租 帝御‧金灣 帝御 帝國集團 香港小輪 屯門
2分鐘睇樓團
今日 12:00
詳情
×

【2分鐘睇樓團】帝御‧金灣低層1房租盤 開揚景觀 月租1.2萬

由帝國集團及香港小輪(00050)共同發展、坐落於屯門青山公路青山灣段8號的帝御系列，於9月底起陸續交樓。由於屋苑鄰近黃金海岸，位置便利，加上主打細戶，截至10月31日 (本周一) 已累錄約60宗租務成交。是次《地產站》便帶大家參觀一個1房 (連套房) 租盤，為帝御‧金灣的3座低層5室，實用面積290平方呎，現時叫租1.2萬元，呎租約41.4元；若租客願意預繳一年租金，則可以1.1萬元承租，呎租約37.9元。

播放中
1:11
【2分鐘睇樓團】帝御‧金灣低層1房租盤 開揚景觀 月租1.2萬
2分鐘睇樓團
今日 12:00
【2分鐘睇樓團】帝御‧金灣低層1房租盤 開揚景觀 月租1.2萬
5:09
【2分鐘睇樓團】直擊近1億跑馬地豪宅 「ViuTV辣妹」Sarika︰巨廳+開放式廚房最啱我宴客
2分鐘睇樓團
12:00 2022/10/26
【2分鐘睇樓團】直擊近1億跑馬地豪宅 「ViuTV辣妹」Sarika︰巨廳+開放式廚房最啱我宴客
2:24
【2分鐘睇樓團】想與鄭中基、王冬勝等名人為鄰？業主包辦室內設計 南區豪宅盛惠7,280萬元
2分鐘睇樓團
12:00 2022/10/19
【2分鐘睇樓團】想與鄭中基、王冬勝等名人為鄰？業主包辦室內設計 南區豪宅盛惠7,280萬元
2:43
【2分鐘睇樓團】山頂道近2億超級豪宅 180度望維港兩岸 齋主人房已夠3至4人居住！
2分鐘睇樓團
12:00 2022/10/12
【2分鐘睇樓團】山頂道近2億超級豪宅 180度望維港兩岸 齋主人房已夠3至4人居住！
2:12
【2分鐘睇樓團】粉嶺2房公屋叫價$330萬 客廳吧枱最啱一邊嘆咖啡 一邊欣賞夕陽
2分鐘睇樓團
12:00 2022/10/05
【2分鐘睇樓團】粉嶺2房公屋叫價$330萬 客廳吧枱最啱一邊嘆咖啡 一邊欣賞夕陽
2:02
【2分鐘睇樓團】配套+靚景兼備 君頤峰維港景3房套叫價2980萬 投資自用俱佳
2分鐘睇樓團
12:00 2022/09/28
【2分鐘睇樓團】配套+靚景兼備 君頤峰維港景3房套叫價2980萬 投資自用俱佳
3:28
【2分鐘睇樓團】星街小區2房叫價$2,650萬 《全民造星III》Sobi︰住喺到日日感受異國風情！
2分鐘睇樓團
12:00 2022/09/21
【2分鐘睇樓團】星街小區2房叫價$2,650萬 《全民造星III》Sobi︰住喺到日日感受異國風情！
3:01
【2分鐘睇樓團】樓價回調 曉薈頂層連天台特色戶蝕近9%放售 叫價1650萬元
2分鐘睇樓團
12:00 2022/09/14
【2分鐘睇樓團】樓價回調 曉薈頂層連天台特色戶蝕近9%放售 叫價1650萬元
2:39
【2分鐘睇樓團】紅磡海逸豪園超級海景銀主盤 裝修新淨 開則超實用
2分鐘睇樓團
12:00 2022/09/07
【2分鐘睇樓團】紅磡海逸豪園超級海景銀主盤 裝修新淨 開則超實用
2:13
【2分鐘睇樓團】上葵涌上車盤供應充足 寶星中心2房首期唔駛50萬
2分鐘睇樓團
12:00 2022/08/31
【2分鐘睇樓團】上葵涌上車盤供應充足 寶星中心2房首期唔駛50萬
3:12
【2分鐘睇樓團】美聯靚女代理帶睇白石角逸瓏灣 原來設計似聚寶盆？
2分鐘睇樓團
12:00 2022/08/24
【2分鐘睇樓團】美聯靚女代理帶睇白石角逸瓏灣 原來設計似聚寶盆？
2:11
【2分鐘睇樓團】堅尼地城上車盤多+配套完善 海傍大廈2房首期只需56萬
2分鐘睇樓團
12:00 2022/08/17
【2分鐘睇樓團】堅尼地城上車盤多+配套完善 海傍大廈2房首期只需56萬
2:08
【2分鐘睇樓團】全港最大型洋房屋苑錦綉花園 多車位加特大主人房 呎價萬五有找
2分鐘睇樓團
12:00 2022/08/10
【2分鐘睇樓團】全港最大型洋房屋苑錦綉花園 多車位加特大主人房 呎價萬五有找
3:55
【2分鐘睇樓團】「中原Edan」帶睇樓 港島無敵維港景3房套 $3300萬有找
2分鐘睇樓團
12:00 2022/08/03
【2分鐘睇樓團】「中原Edan」帶睇樓 港島無敵維港景3房套 $3300萬有找
1:53
【2分鐘睇樓團】放租4日閃電租出！THE HENLEY 2房租盤有咩咁吸引？
2分鐘睇樓團
12:00 2022/07/27
【2分鐘睇樓團】放租4日閃電租出！THE HENLEY 2房租盤有咩咁吸引？
4:42
【2分鐘睇樓團】古洞3300呎大宅+3400呎花園 景觀優美 7000萬有找
2分鐘睇樓團
12:00 2022/07/20
【2分鐘睇樓團】古洞3300呎大宅+3400呎花園 景觀優美 7000萬有找
1:45
【2分鐘睇樓團】備有500萬歐陸宮廷風裝修 天鑄低層4房雙套前示位叫價5580萬
2分鐘睇樓團
12:00 2022/07/13
【2分鐘睇樓團】備有500萬歐陸宮廷風裝修 天鑄低層4房雙套前示位叫價5580萬
1:41
【2分鐘睇樓團】市區特色戶放盤罕有 麗港城2房連天台戶叫價850萬 望屋苑景+少海景
2分鐘睇樓團
12:00 2022/07/06
【2分鐘睇樓團】市區特色戶放盤罕有 麗港城2房連天台戶叫價850萬 望屋苑景+少海景
1:49
【2分鐘睇樓團】北角和富道單幢盤多易上車 豐昌大廈2房唔駛60萬元首期入市
2分鐘睇樓團
12:00 2022/06/29
【2分鐘睇樓團】北角和富道單幢盤多易上車 豐昌大廈2房唔駛60萬元首期入市
2:17
【2分鐘睇樓團】長沙灣再有新盤入伙 睿峰行去港鐵站只需2分鐘
2分鐘睇樓團
12:00 2022/06/22
【2分鐘睇樓團】長沙灣再有新盤入伙 睿峰行去港鐵站只需2分鐘