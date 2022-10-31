【童你Chat】幼稚園派對學習分享與社交　校長籲：家長勿以平板電腦當玩具

10月31日是萬聖節，是大小朋友扮鬼扮馬的同樂日子，位於油塘的保良局方王錦全幼稚園，師生們都穿上可愛又特別的服裝，一起玩遊戲師生同樂！幼稚園老師用心地製作了大型迷宮讓小朋友勇闖、外籍老師用英語說故事、用真南瓜製作手工、還有玩電筒及踩氣球等不同的遊戲，一班小朋友都非常興奮！活動期間老師及同學均用英文交流及溝通，愉快地掌握學習英語。
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10月31日是萬聖節，是大小朋友扮鬼扮馬的同樂日子，位於油塘的保良局方王錦全幼稚園，師生們都穿上可愛又特別的服裝，一起玩遊戲師生同樂！幼稚園老師用心地製作了大型迷宮讓小朋友勇闖、外籍老師用英語說故事、用真南瓜製作手工、還有玩電筒及踩氣球等不同的遊戲，一班小朋友都非常興奮！活動期間老師及同學均用英文交流及溝通，愉快地掌握學習英語。
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今日 18:16
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10月31日是萬聖節，是大小朋友扮鬼扮馬的同樂日子，位於油塘的保良局方王錦全幼稚園，師生們都穿上可愛又特別的服裝，一起玩遊戲師生同樂！幼稚園老師用心地製作了大型迷宮讓小朋友勇闖、外籍老師用英語說故事、用真南瓜製作手工、還有玩電筒及踩氣球等不同的遊戲，一班小朋友都非常興奮！活動期間老師及同學均用英文交流及溝通，愉快地掌握學習英語。
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10月31日是萬聖節，是大小朋友扮鬼扮馬的同樂日子，位於油塘的保良局方王錦全幼稚園，師生們都穿上可愛又特別的服裝，一起玩遊戲師生同樂！幼稚園老師用心地製作了大型迷宮讓小朋友勇闖、外籍老師用英語說故事、用真南瓜製作手工、還有玩電筒及踩氣球等不同的遊戲，一班小朋友都非常興奮！活動期間老師及同學均用英文交流及溝通，愉快地掌握學習英語。
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