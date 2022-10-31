二十大會議結束後港股急跌，10月25日恒指曾低見14947點，創港股逾13年新低。大市持續積弱，基金界如何解讀市場情緒？港股四大板塊中，最值博為何板塊？《ET財智Talk》請來東亞銀行首席投資策略師李振豪（Frank），分析入市最佳季度！
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二十大會議結束後港股急跌，10月25日恒指曾低見14947點，創港股逾13年新低。大市持續積弱，基金界如何解讀市場情緒？港股四大板塊中，最值博為何板塊？《ET財智Talk》請來東亞銀行首席投資策略師李振豪（Frank），分析入市最佳季度！
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【ET財智Talk】港股首選甚麼板塊最值博？ 東亞銀行李振豪剖析入市最佳季度 ！
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