【示範單位】澐璟2088呎4房採雙扇大門顯現大宅氣派 浴室設地暖系統冬天不再凍

示範單位

由華潤置地（海外）與保利置業 （00119） 合作發展的啟德澐璟，今日開放一個無改動示範單位，屬於第1座28樓A室，實用面積2088平方呎，連接67平方呎露台及16平方呎工作平台，採4房3套間隔，層與層之間高3.27米。

單位附有私人獨立電梯大堂，私隱度特高，並設有鞋櫃，櫃內特設空氣淨化機，以及配備香薰散發裝置，令鞋履保持清新芳香。單位以雙扇實木大門設計，屋内更設玄關位置，別具大宅氣派。