東九龍KOKO HILLS由上月底起陸續收樓，本刊記者連同工程監督師陳智康(康Sir)驗收入KOKO HILLS第2座低層F室，實用面積522平方呎，屬兩房間隔。單位交樓質素不俗，但於窗戶一項扣了不少分數，令該分項只錄得零分。
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東九龍KOKO HILLS由上月底起陸續收樓，本刊記者連同工程監督師陳智康(康Sir)驗收入KOKO HILLS第2座低層F室，實用面積522平方呎，屬兩房間隔。單位交樓質素不俗，但於窗戶一項扣了不少分數，令該分項只錄得零分。
今日 17:52
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【直擊驗樓】KOKO HILLS收樓質素佳 但窗戶漏風又崩花 需要再執收
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