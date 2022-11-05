新地(00016)發展的元朗錦田北PARK YOHO Bologna，今日開放全新現樓示範單位予傳媒參觀。單位為8B座6樓及7樓F室，實用面積433平方呎，屬1房複式間隔。
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新地(00016)發展的元朗錦田北PARK YOHO Bologna，今日開放全新現樓示範單位予傳媒參觀。單位為8B座6樓及7樓F室，實用面積433平方呎，屬1房複式間隔。
今日 11:30
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【示範單位】PARK YOHO Bologna 433呎1房複式曝光 長樓梯直駁2樓全層主人房
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