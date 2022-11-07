【TOPick診症室】35歲女患糖尿病掉以輕心　醫生列6大病徵: 多無跡可尋

TOPick診症室

每年11月14日是「世界糖尿病日」，據統計數字顯示，目前，本港約有70萬名糖尿病者，即每10名港人便有1名患者，，而且患者有年輕化趨勢，有2%糖尿病患者年齡小於35歲。內分泌及糖尿科專科醫生陳諾接受TOPick訪問時，提醒市民切勿輕視糖尿病，並分享曾有女病患掉以輕心，引致多種併發症，如糖尿上眼、腎臟功能受捐、尿蛋白嚴重流失及腳腫。

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