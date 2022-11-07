將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
新地雷霆︰美息明年初見頂 明年樓價溫和升

2022年受疫情肆虐及本港展開加息周期兩大負面因素影響，樓價回落約1成。新地（00016）副董事總經理雷霆認為，利息極有可能於明年初見頂，2023年私宅成交量將會從今年1萬伙低位，顯著反彈，樓價亦會上升5至10%。集團明年6月前將推出6新盤，涉逾5,000伙。實行「月月有樓賣、新盤停不了 」。

專題影片
今日 09:10
詳情
×

新地雷霆︰美息明年初見頂 明年樓價溫和升

2022年受疫情肆虐及本港展開加息周期兩大負面因素影響，樓價回落約1成。新地（00016）副董事總經理雷霆認為，利息極有可能於明年初見頂，2023年私宅成交量將會從今年1萬伙低位，顯著反彈，樓價亦會上升5至10%。集團明年6月前將推出6新盤，涉逾5,000伙。實行「月月有樓賣、新盤停不了 」。

播放中
3:35
新地雷霆︰美息明年初見頂 明年樓價溫和升
專題影片
今日 09:10
新地雷霆︰美息明年初見頂 明年樓價溫和升
2:45
華潤韋少凡：在港展拳腳 2年推4新盤 啟德澐璟打頭陣
專題影片
07:00 2022/10/24
華潤韋少凡：在港展拳腳 2年推4新盤 啟德澐璟打頭陣
2:07
【霜降2022】中醫養生小貼士 如何從起居飲食做起？
專題影片
12:00 2022/10/23
【霜降2022】中醫養生小貼士 如何從起居飲食做起？
4:43
【發展商專訪】啟德建水上活動中心 會德豐黃光耀：PARK PENINSULA成發展焦點
專題影片
07:00 2022/09/06
【發展商專訪】啟德建水上活動中心 會德豐黃光耀：PARK PENINSULA成發展焦點
2:26
【直擊新場】領展德田街市重新開幕 引進多款特色美食打造全新小食街
專題影片
10:00 2022/08/27
【直擊新場】領展德田街市重新開幕 引進多款特色美食打造全新小食街
3:25
【加快建屋】發展商、承建商解構「組裝」法 建屋更實用
專題影片
04:00 2022/08/24
【加快建屋】發展商、承建商解構「組裝」法 建屋更實用
2:03
【新舖開張】DONKI聯同鮮選壽司、安田精米店同步登陸黃埔花園 首次推出日式自選便當及和牛串
專題影片
14:19 2022/08/17
【新舖開張】DONKI聯同鮮選壽司、安田精米店同步登陸黃埔花園 首次推出日式自選便當及和牛串
1:25
【直擊新場】「牛舞Gyumai」 香港第三分店進駐銅鑼利舞臺廣場 開幕$348起任食嚴選極上和牛
專題影片
10:00 2022/08/07
【直擊新場】「牛舞Gyumai」 香港第三分店進駐銅鑼利舞臺廣場 開幕$348起任食嚴選極上和牛
5:32
Club Wheelock10周年推逾10萬元獎品壓軸大抽獎 會德豐黃光耀：會員仲尊享大部分新盤置業折扣優惠
專題影片
10:00 2022/08/06
Club Wheelock10周年推逾10萬元獎品壓軸大抽獎 會德豐黃光耀：會員仲尊享大部分新盤置業折扣優惠
2:01
【地皮檢閱】東涌配電站項目明截標 測量師料招標反應不俗
專題影片
03:00 2022/07/27
【地皮檢閱】東涌配電站項目明截標 測量師料招標反應不俗
3:44
代理擔當KOL 美聯陸潔欣︰提升地產網絡營銷
專題影片
03:00 2022/07/22
代理擔當KOL 美聯陸潔欣︰提升地產網絡營銷
4:28
【發展商專訪】新地雷霆：港樓「有韌力又有彈力」 料全年樓價升約5%
專題影片
08:00 2022/07/21
【發展商專訪】新地雷霆：港樓「有韌力又有彈力」 料全年樓價升約5%
6:00
【地皮檢閱】西營盤醫院道「蚊型地」推出 中標發展商需保留石牆樹？
專題影片
03:00 2022/07/20
【地皮檢閱】西營盤醫院道「蚊型地」推出 中標發展商需保留石牆樹？
4:39
【高齡新盤】九龍城樓齡49年新盤推售 業界：如涉失修銀行或不批貸款
專題影片
10:00 2022/07/13
【高齡新盤】九龍城樓齡49年新盤推售 業界：如涉失修銀行或不批貸款
2:29
【直擊新場】土瓜灣全新朝食商場U PLACE正式開幕 6大餐廳進駐 仲有多個打卡位
專題影片
10:00 2022/07/09
【直擊新場】土瓜灣全新朝食商場U PLACE正式開幕 6大餐廳進駐 仲有多個打卡位
4:43
【地皮檢閱】市建局西營盤地下周一截標 華坊梁沛泓︰考慮加息因素後估值調低約1成
專題影片
03:00 2022/07/08
【地皮檢閱】市建局西營盤地下周一截標 華坊梁沛泓︰考慮加息因素後估值調低約1成
1:50
二千萬買樓好濕碎 七師傅︰我喺「獵人」見到適合平盤就會馬上咬着唔放！
專題影片
10:00 2022/06/26
二千萬買樓好濕碎 七師傅︰我喺「獵人」見到適合平盤就會馬上咬着唔放！
2:22
【家電開箱】垃圾徵費將推行！ 韓國廚餘機Reencle廚餘轉化「有機肥料」全日開只用1.2度電
專題影片
12:00 2022/06/25
【家電開箱】垃圾徵費將推行！ 韓國廚餘機Reencle廚餘轉化「有機肥料」全日開只用1.2度電
4:03
「師奶殺手」陶大宇大談買樓投資心得 大宇哥︰早已在香港買樓 有考慮移居內地！
專題影片
10:00 2022/06/25
「師奶殺手」陶大宇大談買樓投資心得 大宇哥︰早已在香港買樓 有考慮移居內地！
1:05
【新盤航拍】屯門飛揚400餘萬元入場 一片睇晒位置全景+周邊最新環境
專題影片
14:30 2022/06/24
【新盤航拍】屯門飛揚400餘萬元入場 一片睇晒位置全景+周邊最新環境