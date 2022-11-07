新地雷霆︰美息明年初見頂 明年樓價溫和升

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2022年受疫情肆虐及本港展開加息周期兩大負面因素影響，樓價回落約1成。新地（00016）副董事總經理雷霆認為，利息極有可能於明年初見頂，2023年私宅成交量將會從今年1萬伙低位，顯著反彈，樓價亦會上升5至10%。集團明年6月前將推出6新盤，涉逾5,000伙。實行「月月有樓賣、新盤停不了 」。