將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【活得健康啲】90後營養學家3個月減30磅　公開飲食法輕鬆飽住瘦

好身材並非人人天生便可擁有，就連90後的營養學家JC也曾是肥胖人士，高峰時期有接近145磅。她鑽研過各式各樣的減肥方法，歷經彎路，最終找到適合自己的減肥法則，用3個月時間減走30磅，體重下降至114磅，並一直維持健康好身材。作為過來人，JC有大量減肥心得分享給大家。
全文即看：https://topick.hket.com/article/3388074

食譜 食用安全 肥胖 減肥
活得健康啲
今日 10:00
詳情
×

【活得健康啲】90後營養學家3個月減30磅　公開飲食法輕鬆飽住瘦

好身材並非人人天生便可擁有，就連90後的營養學家JC也曾是肥胖人士，高峰時期有接近145磅。她鑽研過各式各樣的減肥方法，歷經彎路，最終找到適合自己的減肥法則，用3個月時間減走30磅，體重下降至114磅，並一直維持健康好身材。作為過來人，JC有大量減肥心得分享給大家。
全文即看：https://topick.hket.com/article/3388074

播放中
3:54
【活得健康啲】90後營養學家3個月減30磅　公開飲食法輕鬆飽住瘦
活得健康啲
今日 10:00
【活得健康啲】90後營養學家3個月減30磅　公開飲食法輕鬆飽住瘦
3:08
【活得健康啲】曾暴飲暴食以極端方式減肥　兩孩靚媽撇甩肥腩重拾少女身段
活得健康啲
10:00 2022/11/01
【活得健康啲】曾暴飲暴食以極端方式減肥　兩孩靚媽撇甩肥腩重拾少女身段
4:03
【活得健康啲】美魔女確診乳癌四期擴散肝臟　3個月後腫瘤奇蹟消失頓悟人生
活得健康啲
10:00 2022/10/25
【活得健康啲】美魔女確診乳癌四期擴散肝臟　3個月後腫瘤奇蹟消失頓悟人生
3:53
【活得健康啲】天生缺陷截肢不向命運低頭　獨腳女生港大畢業成創業強人
活得健康啲
10:00 2022/10/18
【活得健康啲】天生缺陷截肢不向命運低頭　獨腳女生港大畢業成創業強人
5:39
【活得健康啲】離婚後患乳癌每天怕復發　單親媽走出陰霾教製義乳助癌友：已無遺憾
活得健康啲
10:00 2022/10/11
【活得健康啲】離婚後患乳癌每天怕復發　單親媽走出陰霾教製義乳助癌友：已無遺憾
5:03
【活得健康啲】患癌切乳房後自覺非正常女人　港婦跨越恐懼學頌鉢助癌友紓壓
活得健康啲
10:00 2022/10/04
【活得健康啲】患癌切乳房後自覺非正常女人　港婦跨越恐懼學頌鉢助癌友紓壓
5:18
【活得健康啲】嚴重智障兒病患纏身生命短促　特殊學校前校長照顧38年退而不休：不應遺棄他們
活得健康啲
10:00 2022/09/27
【活得健康啲】嚴重智障兒病患纏身生命短促　特殊學校前校長照顧38年退而不休：不應遺棄他們
27:45
TOPick「辦公室養生」攻略 (第一集) ：何慧欣醫師教沖3款養生茶消腫明目
活得健康啲
10:00 2022/09/20
TOPick「辦公室養生」攻略 (第一集) ：何慧欣醫師教沖3款養生茶消腫明目
3:46
【活得健康啲】手搖飲品含奶類易變壞　專家拆解飲用保存期限
活得健康啲
10:00 2022/09/13
【活得健康啲】手搖飲品含奶類易變壞　專家拆解飲用保存期限
6:01
【活得健康啲】愛女歲半住院意外致腦受損　堅強媽媽年中無休陪復健誓不離棄
活得健康啲
10:00 2022/09/06
【活得健康啲】愛女歲半住院意外致腦受損　堅強媽媽年中無休陪復健誓不離棄
6:28
【活得健康啲】零食高糖多添加劑影響兒童發育　營養師推介健康零食迎開學
活得健康啲
10:00 2022/08/30
【活得健康啲】零食高糖多添加劑影響兒童發育　營養師推介健康零食迎開學
6:12
【活得健康啲】揀錯鞋可影響膝髖關節致走路不穩　物理治療師教分辨足型揀返學鞋
活得健康啲
10:00 2022/08/23
【活得健康啲】揀錯鞋可影響膝髖關節致走路不穩　物理治療師教分辨足型揀返學鞋
5:05
【活得健康啲】揀錯書包可致寒背影響發育　脊醫教揀書包4式+正確執書包貼士
活得健康啲
10:00 2022/08/16
【活得健康啲】揀錯書包可致寒背影響發育　脊醫教揀書包4式+正確執書包貼士
5:43
【活得健康啲】80後中醫壓力大常飲珍奶暴食致肥　被誤當懷孕決心減肥7個月瘦26磅
活得健康啲
10:00 2022/08/09
【活得健康啲】80後中醫壓力大常飲珍奶暴食致肥　被誤當懷孕決心減肥7個月瘦26磅
5:35
【活得健康啲】嚴重智障兒天生小腦得一半不懂說話　母親放棄院舍宿位：不想他等人照顧
活得健康啲
10:00 2022/08/02
【活得健康啲】嚴重智障兒天生小腦得一半不懂說話　母親放棄院舍宿位：不想他等人照顧
3:37
【活得健康啲】30多歲港媽哺乳發現胸有硬塊　誤當塞奶延醫半年確診晚期乳癌
活得健康啲
10:00 2022/07/26
【活得健康啲】30多歲港媽哺乳發現胸有硬塊　誤當塞奶延醫半年確診晚期乳癌
5:04
【活得健康啲】屋邨出身童年一件小事立志從醫　仁醫醫病也醫心：患癌不是世界末日
活得健康啲
10:00 2022/07/19
【活得健康啲】屋邨出身童年一件小事立志從醫　仁醫醫病也醫心：患癌不是世界末日
6:42
【活得健康啲】男主內女主外教罕見病兒說話走路　爸爸無悔辭職冀兒子能自己照顧自己
活得健康啲
10:00 2022/07/12
【活得健康啲】男主內女主外教罕見病兒說話走路　爸爸無悔辭職冀兒子能自己照顧自己
10:48
【活得健康啲】3類人飲涼茶愈飲愈傷　中醫解構7款涼茶功效+飲用宜忌
活得健康啲
10:00 2022/07/05
【活得健康啲】3類人飲涼茶愈飲愈傷　中醫解構7款涼茶功效+飲用宜忌
3:17
【活得健康啲】理大實測縮骨遮防紫外線強度測試　$49.9平價傘可擋99.95%UVA
活得健康啲
10:00 2022/06/28
【活得健康啲】理大實測縮骨遮防紫外線強度測試　$49.9平價傘可擋99.95%UVA