好身材並非人人天生便可擁有，就連90後的營養學家JC也曾是肥胖人士，高峰時期有接近145磅。她鑽研過各式各樣的減肥方法，歷經彎路，最終找到適合自己的減肥法則，用3個月時間減走30磅，體重下降至114磅，並一直維持健康好身材。作為過來人，JC有大量減肥心得分享給大家。
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好身材並非人人天生便可擁有，就連90後的營養學家JC也曾是肥胖人士，高峰時期有接近145磅。她鑽研過各式各樣的減肥方法，歷經彎路，最終找到適合自己的減肥法則，用3個月時間減走30磅，體重下降至114磅，並一直維持健康好身材。作為過來人，JC有大量減肥心得分享給大家。
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好身材並非人人天生便可擁有，就連90後的營養學家JC也曾是肥胖人士，高峰時期有接近145磅。她鑽研過各式各樣的減肥方法，歷經彎路，最終找到適合自己的減肥法則，用3個月時間減走30磅，體重下降至114磅，並一直維持健康好身材。作為過來人，JC有大量減肥心得分享給大家。
【活得健康啲】90後營養學家3個月減30磅 公開飲食法輕鬆飽住瘦
好身材並非人人天生便可擁有，就連90後的營養學家JC也曾是肥胖人士，高峰時期有接近145磅。她鑽研過各式各樣的減肥方法，歷經彎路，最終找到適合自己的減肥法則，用3個月時間減走30磅，體重下降至114磅，並一直維持健康好身材。作為過來人，JC有大量減肥心得分享給大家。
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