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【示範單位】TWENTY PEAK ROAD BY V 1號洋房植滿逾半世紀的羅漢松林 巨星妮歌·潔曼更曾入住

位於傳統豪宅地段山頂道 20 號的TWENTY PEAK ROAD BY V，其中1號洋房正是奧斯卡金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman），去年來港拍攝劇集《Expats》時所入住，近日首度開放1號洋房予傳媒參觀，項目更可俯瞰璀璨維港景致，飽覽香港國際金融中心（IFC）和環球貿易廣場（ICC）組成的維港門廊。

示範單位
今日 12:00
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【示範單位】TWENTY PEAK ROAD BY V 1號洋房植滿逾半世紀的羅漢松林 巨星妮歌·潔曼更曾入住

位於傳統豪宅地段山頂道 20 號的TWENTY PEAK ROAD BY V，其中1號洋房正是奧斯卡金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman），去年來港拍攝劇集《Expats》時所入住，近日首度開放1號洋房予傳媒參觀，項目更可俯瞰璀璨維港景致，飽覽香港國際金融中心（IFC）和環球貿易廣場（ICC）組成的維港門廊。

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【示範單位】TWENTY PEAK ROAD BY V 1號洋房植滿逾半世紀的羅漢松林 巨星妮歌·潔曼更曾入住
示範單位
今日 12:00
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