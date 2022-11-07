港股反彈你夠膽撈底嗎？「朋友介紹」買阿里巴巴輸60%不敢溝貨 專家：輸得最傷係熊市反彈

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港股連日來強勢反彈，但原來唔係個個都夠膽撈底，我地進行街訪，有散戶說百多元買阿里巴巴（09988），現在不夠溝貨；也有散戶說有錢都寧願留來買餸。不過有年輕人認為恒指再跌幅度有限，考慮把MPF都轉回港股基金。