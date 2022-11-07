港股連日來強勢反彈，但原來唔係個個都夠膽撈底，我地進行街訪，有散戶說百多元買阿里巴巴（09988），現在不夠溝貨；也有散戶說有錢都寧願留來買餸。不過有年輕人認為恒指再跌幅度有限，考慮把MPF都轉回港股基金。
×
直播中
港股連日來強勢反彈，但原來唔係個個都夠膽撈底，我地進行街訪，有散戶說百多元買阿里巴巴（09988），現在不夠溝貨；也有散戶說有錢都寧願留來買餸。不過有年輕人認為恒指再跌幅度有限，考慮把MPF都轉回港股基金。
今日 18:40
×
港股反彈你夠膽撈底嗎？「朋友介紹」買阿里巴巴輸60%不敢溝貨 專家：輸得最傷係熊市反彈
3:58
11:00 2022/10/31
1:20
18:14 2022/10/25
4:30
11:00 2022/10/24
4:07
17:38 2022/10/18
3:02
11:00 2022/10/17
3:35
22:00 2022/10/14
3:34
17:13 2022/10/12
3:33
11:00 2022/10/10
5:56
19:32 2022/10/05
4:00
11:00 2022/10/03
3:05
22:00 2022/09/30
2:27
22:00 2022/09/30
48:14
17:25 2022/09/29
3:03
15:55 2022/09/27
2:43
11:00 2022/09/26
4:17
18:40 2022/09/20
4:43
11:00 2022/09/19
3:30
22:00 2022/09/16