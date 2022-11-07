「0+3」返港政策公布後，刺激港人報復式外遊。由Klook數據顯示，港人五大熱門旅遊勝地，分別為日本、泰國、歐洲、韓國及新加坡，日圓滙率下跌，日本繼續成為港人外遊首選。《ET財智Talk》請來Klook香港區總經理岑皓祺（Kenny），從大數據預測聖誕、新年期間，各地機票、酒店價格趨勢，以及分享疫後旅遊新常態。
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「0+3」返港政策公布後，刺激港人報復式外遊。由Klook數據顯示，港人五大熱門旅遊勝地，分別為日本、泰國、歐洲、韓國及新加坡，日圓滙率下跌，日本繼續成為港人外遊首選。《ET財智Talk》請來Klook香港區總經理岑皓祺（Kenny），從大數據預測聖誕、新年期間，各地機票、酒店價格趨勢，以及分享疫後旅遊新常態。
今日 19:45
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【ET財智Talk】聖誕新年外旅攻略 Klook岑皓祺分析疫後旅遊趨勢及策略！
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