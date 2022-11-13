【TOPick柴犬追星】陳瀅慣被批評建議觀眾給耐性　不盲目減磅：女生需要喜歡自己

TOPick柴犬追星

由陳瀅（Jeannie）、蔣家旻、劉佩玥、陳曉華等主演的TVB台慶劇《美麗戰場》，Jeannie所演的鍾家寶（阿寶）由宣傳至今也備受關注，有人認為她是被力捧，又有人批評她在劇中只懂「瞪大對眼」、演技欠佳。

髮型：larry ho @ il corpo aveda

化妝：vanessa wong

服裝：moschino harvey nichols

記者：陳淑霖

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