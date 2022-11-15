行行出狀元，即使是有特殊教育需要（SEN）的孩子也能發光發亮。香港特殊奧運會（特奧會）花式滑冰及高爾夫球運動員蕭冲（Kurtis），與大他3歲的哥哥同為智障人士兼自閉症患者。在媽媽蕭太用心栽培下，兩兄弟自少到大試過多種運動，更在特奧會有亮眼表現。現時兄弟各有正職，Kurtis走上藝術發展之路，成為一名平面設計師。別的SEN孩子的家長可能事事保護子女，蕭太卻認為，放手讓孩子嘗試才是培育之道。
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行行出狀元，即使是有特殊教育需要（SEN）的孩子也能發光發亮。香港特殊奧運會（特奧會）花式滑冰及高爾夫球運動員蕭冲（Kurtis），與大他3歲的哥哥同為智障人士兼自閉症患者。在媽媽蕭太用心栽培下，兩兄弟自少到大試過多種運動，更在特奧會有亮眼表現。現時兄弟各有正職，Kurtis走上藝術發展之路，成為一名平面設計師。別的SEN孩子的家長可能事事保護子女，蕭太卻認為，放手讓孩子嘗試才是培育之道。
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【活得健康啲】智障自閉症港青獲好媽媽悉心栽培 體藝雙修成設計師兼金牌運動員
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