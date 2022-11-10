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【季前賽】53歲童愛玲復出演單親媽拋棄兒子　被姜濤一個眼神牽動落淚︰我好內疚

每個媽媽都有難於啟齒的難題，久未露面的童愛玲（Eileen）在ViuTV劇集《季前賽》中，演繹壓力爆煲拋下兒子的單親媽「孝媽」。Eileen憶起怕攝期間與姜濤的母子情，仍忍不住熱淚盈眶，她讚揚姜濤一個眼神已令她非常內疚，「我現在深切體會做單親媽媽的痛苦。」
全文即看：https://topick.hket.com/article/3391022

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【季前賽】53歲童愛玲復出演單親媽拋棄兒子　被姜濤一個眼神牽動落淚︰我好內疚

每個媽媽都有難於啟齒的難題，久未露面的童愛玲（Eileen）在ViuTV劇集《季前賽》中，演繹壓力爆煲拋下兒子的單親媽「孝媽」。Eileen憶起怕攝期間與姜濤的母子情，仍忍不住熱淚盈眶，她讚揚姜濤一個眼神已令她非常內疚，「我現在深切體會做單親媽媽的痛苦。」
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