【地區‧人‧情】明星愛磚頭！阿Bob花$80萬美國買獨立屋投資 專家教路海外買樓睇Cash Flow ~隨時1變2！2變4！

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有娛樂圈「隱形富豪」之稱的林盛斌（Bob），一向理財有道，今年除了由九龍塘三層獨立屋，遷往同區另一棟豪宅，他更報喜花$80萬於美國買入一間獨立屋作投資。阿Bob大方分享，因認識了海外物業投資專家Bonnie，專家教路海外買樓睇Cash Flow ，隨時1變2！2變4！