商台《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會今天（11月10日）再度於昂坪市集舉行，半百位歌手包括MIRROR其中9位成員：姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）、李駿傑（Jeremy）、王智德（Alton）、楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）、柳應廷（Jer）及陳瑞輝（Frankie）。
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商台《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會今天（11月10日）再度於昂坪市集舉行，半百位歌手包括MIRROR其中9位成員：姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）、李駿傑（Jeremy）、王智德（Alton）、楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）、柳應廷（Jer）及陳瑞輝（Frankie）。
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今日 16:32
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【叱咤樂壇】演唱會故事後教主首出席公開活動 Anson Lo盼大家繼續支持阿Mo
商台《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會今天（11月10日）再度於昂坪市集舉行，半百位歌手包括MIRROR其中9位成員：姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）、李駿傑（Jeremy）、王智德（Alton）、楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）、柳應廷（Jer）及陳瑞輝（Frankie）。
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