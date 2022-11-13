ViuTV劇集《季前賽》播出以來，一眾MIRROR及ERROR成員的演出成為熱話，連小演員都獲高度評價。飾演姜濤弟弟「老闆仔」的黃梓樂（Sean）及邱士縉（Stanley）女兒晴晴的楊千攸（阿Bean）被網民大讚可愛又好戲，兩人的喊戲更出乎意料精彩，他們在訪問當日齊齊向媽咪說聲多謝，全靠媽咪協助他們代入角色。
全文即睇：https://topick.hket.com/article/3396362
×
直播中
ViuTV劇集《季前賽》播出以來，一眾MIRROR及ERROR成員的演出成為熱話，連小演員都獲高度評價。飾演姜濤弟弟「老闆仔」的黃梓樂（Sean）及邱士縉（Stanley）女兒晴晴的楊千攸（阿Bean）被網民大讚可愛又好戲，兩人的喊戲更出乎意料精彩，他們在訪問當日齊齊向媽咪說聲多謝，全靠媽咪協助他們代入角色。
全文即睇：https://topick.hket.com/article/3396362
今日 10:00
×
ViuTV劇集《季前賽》播出以來，一眾MIRROR及ERROR成員的演出成為熱話，連小演員都獲高度評價。飾演姜濤弟弟「老闆仔」的黃梓樂（Sean）及邱士縉（Stanley）女兒晴晴的楊千攸（阿Bean）被網民大讚可愛又好戲，兩人的喊戲更出乎意料精彩，他們在訪問當日齊齊向媽咪說聲多謝，全靠媽咪協助他們代入角色。
【湊得輕鬆啲】老闆仔晴晴無師自通喊戲一流 梓樂阿Bean不做小情侶做昆蟲buddy
ViuTV劇集《季前賽》播出以來，一眾MIRROR及ERROR成員的演出成為熱話，連小演員都獲高度評價。飾演姜濤弟弟「老闆仔」的黃梓樂（Sean）及邱士縉（Stanley）女兒晴晴的楊千攸（阿Bean）被網民大讚可愛又好戲，兩人的喊戲更出乎意料精彩，他們在訪問當日齊齊向媽咪說聲多謝，全靠媽咪協助他們代入角色。
3:48
10:00 2022/11/06
4:10
10:00 2022/10/30
4:48
10:00 2022/10/23
3:15
10:00 2022/10/16
4:10
10:00 2022/10/09
2:56
10:00 2022/10/02
3:48
10:00 2022/09/25
3:53
10:00 2022/09/18
4:06
10:00 2022/09/11
5:58
10:00 2022/09/04
12:49
10:00 2022/08/28
3:48
10:00 2022/08/21
5:19
10:00 2022/08/14
5:50
10:00 2022/08/07
4:56
10:00 2022/07/31
7:12
10:00 2022/07/24
4:34
10:00 2022/07/17
6:10
10:00 2022/07/10
4:26
10:00 2022/07/03