【地產站Weekly Talk】規劃署前署長凌嘉勤：政府最新房策切實可行 土地共享有效調動私人市場力量

地產站Weekly Talk

施政報告提及，北部都會區是未來策略發展的據點，將會與大灣區規劃產生協同效應，究竟當中的城市之間在規劃上可如何協調？北都該如何發揮其功能？另外，最新有3宗土地共享先導計劃的申請獲原則性同意，該計劃是否真的有助加快房屋供應？今集請到規劃署前署長凌嘉勤分享一下他的看法。

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