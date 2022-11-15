【「你」想裝修】星漣海4房大宅 立體世界地圖牆成焦點 一屋五種不同風格

「你」想裝修

今次帶大家來到馬鞍山星漣海，參觀一個4房一廳的特色單位，實用面積1661平方呎，是一家七口的安樂窩。單位以簡約現代風格設計，設計團隊因應各位家庭成員的生活習慣和需求，為4間房打造不同設計風格。