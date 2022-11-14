近年ESG成市場熱話，政府大力推動下，不少企業也在拓展ESG商機，零售銀行也相繼推出ESG投資產品，投資者應如何選擇？透過ESG投資，又怎樣對環境（Environmental）、社會（Social）及企業管治（Governance）作出改善？ESG的投資回報真的能跑贏其他投資工具？工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐（Jonathan）將為投資者拆解ESG三大迷思及探討投資機遇。
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近年ESG成市場熱話，政府大力推動下，不少企業也在拓展ESG商機，零售銀行也相繼推出ESG投資產品，投資者應如何選擇？透過ESG投資，又怎樣對環境（Environmental）、社會（Social）及企業管治（Governance）作出改善？ESG的投資回報真的能跑贏其他投資工具？工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐（Jonathan）將為投資者拆解ESG三大迷思及探討投資機遇。
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【ET財智Talk】ESG投資回報跑贏大市？ 工銀亞洲尹可豐Jonathan為您拆解ESG三大迷思及探討投資機遇！
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