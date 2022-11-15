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【發展商專訪】新世界黃浩賢︰科技融入銷售 打造「置業2.0」

近年不少樓盤均引入科技及綠化元素，新世界營業及市務部總監黃浩賢稱，集團早已將科投融入樓盤銷售當中，包括設置區塊鏈跨界平台，減省處理買賣手續上的時間，也會繼續注重綠化、減排，讓買家可與社會一同進步。

黃浩賢指出，集團旗下的Blockchain 2.0，打造「置業2.0」新時代，透過數碼化網上登記購樓意向， 以及售後服務區塊鏈跨界平台，減省買家由登記購樓意向、簽署買賣合約、申請按揭等，與銀行及律師樓之間的溝通時間，甚至亦可減省按揭資料搜查、填寫申請文件等人手工序。

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【發展商專訪】新世界黃浩賢︰科技融入銷售 打造「置業2.0」

近年不少樓盤均引入科技及綠化元素，新世界營業及市務部總監黃浩賢稱，集團早已將科投融入樓盤銷售當中，包括設置區塊鏈跨界平台，減省處理買賣手續上的時間，也會繼續注重綠化、減排，讓買家可與社會一同進步。

黃浩賢指出，集團旗下的Blockchain 2.0，打造「置業2.0」新時代，透過數碼化網上登記購樓意向， 以及售後服務區塊鏈跨界平台，減省買家由登記購樓意向、簽署買賣合約、申請按揭等，與銀行及律師樓之間的溝通時間，甚至亦可減省按揭資料搜查、填寫申請文件等人手工序。

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