00:40 恒指大升4.1%
03:35 有智慧不如趁勢
04:45 受惠多項因素 恒指升勢超預期
09:30 留心通脹意義
12:00 內地防疫政策放鬆
14:30 證券股大爆發
19:00 02007 碧桂園
22:20 升勢未完？
23:00 大量散戶或未入市
29:40 02013 微盟集團
34:00 00005 滙豐
36:33 03339 中國龍工
38:58 00960 龍湖集團
40:46 02130 嘉泓物流
43:45 ESG
46:55 00390 中國中鐵
49:45 00883 中海油
52:43 00916 龍源電力
55:28 00175 吉利 02333 長城
57:45 01772 贛鋒鋰業
01:01:00 09926 康方生
#iMoney網站: imoneymag.com
#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+
#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription
00:40 恒指大升4.1%
03:35 有智慧不如趁勢
04:45 受惠多項因素 恒指升勢超預期
09:30 留心通脹意義
12:00 內地防疫政策放鬆
14:30 證券股大爆發
19:00 02007 碧桂園
22:20 升勢未完？
23:00 大量散戶或未入市
29:40 02013 微盟集團
34:00 00005 滙豐
36:33 03339 中國龍工
38:58 00960 龍湖集團
40:46 02130 嘉泓物流
43:45 ESG
46:55 00390 中國中鐵
49:45 00883 中海油
52:43 00916 龍源電力
55:28 00175 吉利 02333 長城
57:45 01772 贛鋒鋰業
01:01:00 09926 康方生
#iMoney網站: imoneymag.com
#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+
#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription
【溫股知新】關注經濟與業績 三大策略你要識
00:40 恒指大升4.1%