【靚太安樂窩】鍾情歐陸風夫婦豪花98萬裝修　壁爐式暖爐設計增添外國風味

靚太安樂窩

想要一個淡雅得來，又有歐陸風的家居環境？今集《靚太安樂窩》邀請了Stay Living的設計師Lawrence，分享位於屯門918呎星堤的單位，單位由一對年輕夫婦所擁有，希望單位設計充滿歐陸風格之餘，又不會太過俗套，營造出一個舒適又休閒的居住空間，如果大家希望單位融入不同的歐陸風元素，不仿參考一下這個單位的設計！

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