《愛．回家之開心速遞》飾演「英進」的招浩明從小品學兼優，在本地著名名校喇沙小學就讀再升讀喇沙書院，惟讀到中二時，跟家人移居到美國，大學畢業於美國加州州立大學商業及財務管理學系，曾任職ibank，但因自小喜歡表演，所以放棄美國一切回流返港追演藝夢，在追夢的過程中，不斷失敗再嘗試，他最近就與Topick記者返回母校喇沙書院接受訪問，回憶讀書時光之餘，更用自身的經歷鼓勵一眾師弟。
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《愛．回家之開心速遞》飾演「英進」的招浩明從小品學兼優，在本地著名名校喇沙小學就讀再升讀喇沙書院，惟讀到中二時，跟家人移居到美國，大學畢業於美國加州州立大學商業及財務管理學系，曾任職ibank，但因自小喜歡表演，所以放棄美國一切回流返港追演藝夢，在追夢的過程中，不斷失敗再嘗試，他最近就與Topick記者返回母校喇沙書院接受訪問，回憶讀書時光之餘，更用自身的經歷鼓勵一眾師弟。
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【童學園】媽媽曾參選港姐鼓勵追演員夢 招浩明考足3次藝訓班：一定要堅持
《愛．回家之開心速遞》飾演「英進」的招浩明從小品學兼優，在本地著名名校喇沙小學就讀再升讀喇沙書院，惟讀到中二時，跟家人移居到美國，大學畢業於美國加州州立大學商業及財務管理學系，曾任職ibank，但因自小喜歡表演，所以放棄美國一切回流返港追演藝夢，在追夢的過程中，不斷失敗再嘗試，他最近就與Topick記者返回母校喇沙書院接受訪問，回憶讀書時光之餘，更用自身的經歷鼓勵一眾師弟。
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