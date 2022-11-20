冬天即將到來，大眾要為季節性流感做好準備，政府資助的新一季流感疫苗接種計劃已於10月6日開始，6個月至未滿12歲兒童或小學生都屬於計劃之中，可獲免費接種流感疫苗。有爸媽就會想了解季節性流感多一些，它跟感冒有何不同？為何會估計今年爆發？如何去預防？種種問題由醫生為各位爸媽逐一拆解。
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冬天即將到來，大眾要為季節性流感做好準備，政府資助的新一季流感疫苗接種計劃已於10月6日開始，6個月至未滿12歲兒童或小學生都屬於計劃之中，可獲免費接種流感疫苗。有爸媽就會想了解季節性流感多一些，它跟感冒有何不同？為何會估計今年爆發？如何去預防？種種問題由醫生為各位爸媽逐一拆解。
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冬天即將到來，大眾要為季節性流感做好準備，政府資助的新一季流感疫苗接種計劃已於10月6日開始，6個月至未滿12歲兒童或小學生都屬於計劃之中，可獲免費接種流感疫苗。有爸媽就會想了解季節性流感多一些，它跟感冒有何不同？為何會估計今年爆發？如何去預防？種種問題由醫生為各位爸媽逐一拆解。
【湊得輕鬆啲】入冬流感肆虐兒童屬高危族 醫生拆解季節性流感與感冒不同
冬天即將到來，大眾要為季節性流感做好準備，政府資助的新一季流感疫苗接種計劃已於10月6日開始，6個月至未滿12歲兒童或小學生都屬於計劃之中，可獲免費接種流感疫苗。有爸媽就會想了解季節性流感多一些，它跟感冒有何不同？為何會估計今年爆發？如何去預防？種種問題由醫生為各位爸媽逐一拆解。
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