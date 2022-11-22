踏入11月，天氣漸見寒冷，正是打邊爐的好時機。但眾所周知，火鍋湯底及食材普遍是高脂高熱量，究竟如何可以食得飽又不想增磅？TOPick訪問了註冊營養師李珮璇（Wendy），解構打邊爐致肥陷阱及分享6個貼士，讓大家食住瘦。
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踏入11月，天氣漸見寒冷，正是打邊爐的好時機。但眾所周知，火鍋湯底及食材普遍是高脂高熱量，究竟如何可以食得飽又不想增磅？TOPick訪問了註冊營養師李珮璇（Wendy），解構打邊爐致肥陷阱及分享6個貼士，讓大家食住瘦。
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踏入11月，天氣漸見寒冷，正是打邊爐的好時機。但眾所周知，火鍋湯底及食材普遍是高脂高熱量，究竟如何可以食得飽又不想增磅？TOPick訪問了註冊營養師李珮璇（Wendy），解構打邊爐致肥陷阱及分享6個貼士，讓大家食住瘦。
【活得健康啲】打邊爐邪惡VS健康之選 營養師分享6大貼士食住瘦
踏入11月，天氣漸見寒冷，正是打邊爐的好時機。但眾所周知，火鍋湯底及食材普遍是高脂高熱量，究竟如何可以食得飽又不想增磅？TOPick訪問了註冊營養師李珮璇（Wendy），解構打邊爐致肥陷阱及分享6個貼士，讓大家食住瘦。
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