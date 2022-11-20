【TOPick柴犬追星】郭柏妍約心儀男生出街慘食檸檬　A0女神Rosita公開擇偶條件

TOPick柴犬追星

在娛樂圈這個花花世界，要成為一個亮眼的明星絕不容易，當中你要面對無比的壓力及無數的考驗，更要深明付出與收穫很多時不成正比，皆因除了要不斷裝備自己外，觀眾緣亦十分重要，就如入行兩年的2020年香港小姐季軍的郭柏妍（Rosita）絕對是一個好例子。



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