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【「你」想裝修】私人花園罕見籃球場！ 汀九豪宅演繹法式輕奢風

輕奢風設計深受歡近，然而，法式輕奢風設計，大家未必聽過！創意總監Eric Yau與藝術總監Moon Lau，特別為汀九新麗苑2,000呎連花園及籃球場單位，注入法式輕奢風格。以拱門元素及弧形線條串連的特色家居，完美體現年青人嚮往的簡單生活。

「你」想裝修
今日 12:00
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【「你」想裝修】私人花園罕見籃球場！ 汀九豪宅演繹法式輕奢風

輕奢風設計深受歡近，然而，法式輕奢風設計，大家未必聽過！創意總監Eric Yau與藝術總監Moon Lau，特別為汀九新麗苑2,000呎連花園及籃球場單位，注入法式輕奢風格。以拱門元素及弧形線條串連的特色家居，完美體現年青人嚮往的簡單生活。

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【「你」想裝修】私人花園罕見籃球場！ 汀九豪宅演繹法式輕奢風
「你」想裝修
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【「你」想裝修】星漣海4房大宅 立體世界地圖牆成焦點 一屋五種不同風格
「你」想裝修
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「你」想裝修
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「你」想裝修
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「你」想裝修
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「你」想裝修
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