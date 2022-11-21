【地產站Weekly Talk】測量師評析市建局西營盤項目 料未來3至6個月地價低企

地產站Weekly Talk

市建局西營盤皇后大道西/賢居里項目將於24日（本周四）截標。究竟地皮有甚麼吸引力？招標反應如何？另外，近期有港島地價跌穿1萬元關口，是次發展商出價是否都會相當審慎？未來地價走勢又會如何？今集請到美聯測量師行董事林子彬與我們到項目實地視察，及分享他的看法。

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