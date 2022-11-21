【TOPick診症室】女性患肺癌多數不吸煙　醫生拆解5大癌變徵兆

TOPick診症室

每年都有大量病患因癌症被奪去生命，而10大癌症殺手中，肺癌位居第一。究竟肺癌為何會成為本港癌症第一大殺手？肺癌成因有哪些？是否只有吸煙人士才容易患肺癌？本港目前又有哪些肺癌治療方法？TOPick請教腫瘤科醫生陸凱祖，帶大家全面了解肺癌。

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