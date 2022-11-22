【發展商專訪】永泰鍾志霖料樓價明年完成調整 集團重視ESG發展

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近期樓市氣氛疲弱，永泰（00369）執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖稱，目前已確認樓價跌勢，但相信是次跌幅不會「好急」，而是緩慢地向下鞏固，估計直至明年第三季將完成調整，屆時或有健康增長。

鍾志霖指出，是次樓市調整，主要受制於外圍經濟因素，相比環球樓市及資產市場，本港樓市相對非常穩健，始終市場以用家主導，更有6至7成業主已供滿樓；但來年樓價實際升跌幅，要視乎政府會否再度加辣、甚至減辣，息口增長何時完結，中美關係會否出現變化等。