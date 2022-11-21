【ET財智Talk】樓市何時止跌回升？ 星展丘卓文剖析息口非影響樓價最重要的因素

ET財智Talk

本港住宅樓價自第三季急速回落，市場充斥各項利淡因素，包括受累美國加息周期未完結、經濟壓力未紓緩及股市波動等。《ET財智Talk》邀請星展銀行（香港）研究部香港房地產業分析師丘卓文（Jeff）為大家剖析影響住宅市場各項因素，息口將於何時見頂？本港經濟、通關因素、失業率、股市對住宅樓價影響有多大？箇中有何契機？住宅樓價何時才止跌回升？本地地產股又有何投資機會？