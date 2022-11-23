上水低密度住宅林立，環境清幽之餘，升值潛力亦佳，一直都吸引不少名人入市，包括「四大天王」之一的黎明、「麻雀館大王」石鑑輝三子石炳濂等；去年更有投資者斥近1.5億元，連掃3幢洋房。是次帶大家走訪御林皇府一幢4,000多平方呎的洋房，間隔現為4房3套，外連逾5,400平方呎花園，可泊6部車。放盤附連豪華裝修，盡顯英式豪宅氣派，最新叫價7,500萬元放售。
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上水低密度住宅林立，環境清幽之餘，升值潛力亦佳，一直都吸引不少名人入市，包括「四大天王」之一的黎明、「麻雀館大王」石鑑輝三子石炳濂等；去年更有投資者斥近1.5億元，連掃3幢洋房。是次帶大家走訪御林皇府一幢4,000多平方呎的洋房，間隔現為4房3套，外連逾5,400平方呎花園，可泊6部車。放盤附連豪華裝修，盡顯英式豪宅氣派，最新叫價7,500萬元放售。
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【2分鐘睇樓團】上水豪裝英式大宅連黎明都買過 4000呎御林皇府洋房7500萬放售 外連5000呎花園
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