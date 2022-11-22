【示範單位】EIGHT STAR STREET 2房現樓示位曝光 室内特設健身室隨時運動

示範單位

由太古地產（01972）發展，位於灣仔星街的EIGHT STAR STREET已屆現樓，今日開放現樓示範單位予外界參觀，為2樓C室，屬2房1套房間隔，實用面積555平方呎連192平方呎私人平台，設計師將其中一間房間悉心打造成室内健身室，廣闊的戶外生活空間營造出一個令人身心平靜的空間，可即時忘卻城市的煩囂。