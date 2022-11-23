【發展商專訪】遠展明年1500伙登場 估計全年樓價升5%

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遠東發展（00035）近期積極從多方面增加土地儲備，除了現樓餘貨項目外，位於啟德PARK PENINSULA的合作項目，及今年8月投得的市建局西營盤崇慶里項目，亦有機會趕於明年底登場，兩者涉約1,500伙。