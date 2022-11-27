準媽媽在懷孕期面對各種挑戰，除了身心變化外，也要為迎接新生命作好準備。不少孕婦常問︰「順產還是剖腹產好？」，TOPick請來婦產科專科醫生方秀儀解答，分析兩種生產方式的利弊及考慮要點。
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準媽媽在懷孕期面對各種挑戰，除了身心變化外，也要為迎接新生命作好準備。不少孕婦常問︰「順產還是剖腹產好？」，TOPick請來婦產科專科醫生方秀儀解答，分析兩種生產方式的利弊及考慮要點。
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【湊得輕鬆啲】媽媽順產還是剖腹產好？ 婦產科醫生建議從3方面考慮
準媽媽在懷孕期面對各種挑戰，除了身心變化外，也要為迎接新生命作好準備。不少孕婦常問︰「順產還是剖腹產好？」，TOPick請來婦產科專科醫生方秀儀解答，分析兩種生產方式的利弊及考慮要點。
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