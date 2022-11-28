肝癌是本港第3號癌症殺手，僅此於肺癌和大腸癌，每年約有1800宗新症，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲。內科腫瘤科專科醫生邱宗祥接受TOPick訪問時表示，肝癌早期病徵不明顯，曾有病人飲酒後吐血入院，才發現患晚期肝癌，並有脂肪肝問題。
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肝癌是本港第3號癌症殺手，僅此於肺癌和大腸癌，每年約有1800宗新症，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲。內科腫瘤科專科醫生邱宗祥接受TOPick訪問時表示，肝癌早期病徵不明顯，曾有病人飲酒後吐血入院，才發現患晚期肝癌，並有脂肪肝問題。
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肝癌是本港第3號癌症殺手，僅此於肺癌和大腸癌，每年約有1800宗新症，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲。內科腫瘤科專科醫生邱宗祥接受TOPick訪問時表示，肝癌早期病徵不明顯，曾有病人飲酒後吐血入院，才發現患晚期肝癌，並有脂肪肝問題。
【TOPick診症室】常飲酒不為意有脂肪肝 30多歲港男吐血入院證患四期肝癌
肝癌是本港第3號癌症殺手，僅此於肺癌和大腸癌，每年約有1800宗新症，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲。內科腫瘤科專科醫生邱宗祥接受TOPick訪問時表示，肝癌早期病徵不明顯，曾有病人飲酒後吐血入院，才發現患晚期肝癌，並有脂肪肝問題。
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