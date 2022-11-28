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【TOPick診症室】常飲酒不為意有脂肪肝　30多歲港男吐血入院證患四期肝癌

肝癌是本港第3號癌症殺手，僅此於肺癌和大腸癌，每年約有1800宗新症，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲。內科腫瘤科專科醫生邱宗祥接受TOPick訪問時表示，肝癌早期病徵不明顯，曾有病人飲酒後吐血入院，才發現患晚期肝癌，並有脂肪肝問題。
全文即看：https://topick.hket.com/article/3365072

醫生 癌症 脂肪肝 肺癌 大腸癌 肝癌
TOPick診症室
今日 22:00
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【TOPick診症室】常飲酒不為意有脂肪肝　30多歲港男吐血入院證患四期肝癌

肝癌是本港第3號癌症殺手，僅此於肺癌和大腸癌，每年約有1800宗新症，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲。內科腫瘤科專科醫生邱宗祥接受TOPick訪問時表示，肝癌早期病徵不明顯，曾有病人飲酒後吐血入院，才發現患晚期肝癌，並有脂肪肝問題。
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【TOPick診症室】常飲酒不為意有脂肪肝　30多歲港男吐血入院證患四期肝癌
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