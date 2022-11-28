嬌小的鈞琳充滿活力紮紮跳，揮動繩子配合騰空力，展示多樣的花式跳繩技巧，不會察覺她是病童。約1年前，鈞琳突然在街上暈倒，以為只是沒吃早餐或是普通不適，怎料短期內她再暈倒，媽媽驚覺女兒健康出狀況，鈞琳確診患有腦癇症，即俗稱「發羊吊」。面對不能根治的病患突襲及需長期服藥，鈞琳沒有因病而放棄最愛的運動——花式跳繩，媽媽亦化身女兒最強後盾支持她。
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嬌小的鈞琳充滿活力紮紮跳，揮動繩子配合騰空力，展示多樣的花式跳繩技巧，不會察覺她是病童。約1年前，鈞琳突然在街上暈倒，以為只是沒吃早餐或是普通不適，怎料短期內她再暈倒，媽媽驚覺女兒健康出狀況，鈞琳確診患有腦癇症，即俗稱「發羊吊」。面對不能根治的病患突襲及需長期服藥，鈞琳沒有因病而放棄最愛的運動——花式跳繩，媽媽亦化身女兒最強後盾支持她。
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嬌小的鈞琳充滿活力紮紮跳，揮動繩子配合騰空力，展示多樣的花式跳繩技巧，不會察覺她是病童。約1年前，鈞琳突然在街上暈倒，以為只是沒吃早餐或是普通不適，怎料短期內她再暈倒，媽媽驚覺女兒健康出狀況，鈞琳確診患有腦癇症，即俗稱「發羊吊」。面對不能根治的病患突襲及需長期服藥，鈞琳沒有因病而放棄最愛的運動——花式跳繩，媽媽亦化身女兒最強後盾支持她。
【童學園】失知覺暈倒揭患「發羊吊」腦癇症 9歲女孩無懼病魔突襲投入花式跳繩
嬌小的鈞琳充滿活力紮紮跳，揮動繩子配合騰空力，展示多樣的花式跳繩技巧，不會察覺她是病童。約1年前，鈞琳突然在街上暈倒，以為只是沒吃早餐或是普通不適，怎料短期內她再暈倒，媽媽驚覺女兒健康出狀況，鈞琳確診患有腦癇症，即俗稱「發羊吊」。面對不能根治的病患突襲及需長期服藥，鈞琳沒有因病而放棄最愛的運動——花式跳繩，媽媽亦化身女兒最強後盾支持她。
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